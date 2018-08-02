الطلب على الذهب الأدنى منذ 2009 بالنصف الأول

قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على الذهب انخفض 6% في النصف الأول من العام مما عزاه بشكل أساسي إلى انخفاض حاد في مشتريات صناديق المؤشرات.

وأوضح المجلس في أحدث تقرير له عن اتجاهات #الطلب_على_الذهب ، أن الطلب العالمي على المعدن النفيس بلغ 1959.9 طن بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران انخفاضا من 2086.5 طن في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذا أدنى مستوى لنصف أول بأكمله منذ 2009.

وبالنسبة للربع الثاني من العام، انخفض الطلب 4% على أساس سنوي إلى 964.3 طن. وتراجعت مشتريات الذهب بهدف الاستثمار 9% بفعل انخفاض بنسبة 46% في مشتريات صناديق المؤشرات.

وانخفضت مشتريات البنوك المركزية 7% بين إبريل نيسان ويونيو حزيران وأدى ضعف السوق الهندية إلى تراجع الإقبال على الحلي، أكبر مصدر للطلب، 2%.

وسجلت الولايات المتحدة أضعف استثمارات في صناديق المؤشرات حيث لا يوفر الاقتصاد القوي حافزا لشراء الذهب الذي يستخدم عادة كملاذ آمن في فترات الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وقال مجلس الذهب العالمي إن الطلب على الحلي لم يستفد من تراجع بنسبة 5.4 بالمئة في أسعار الذهب بين أبريل نيسان ويونيو حزيران نتيجة لانخفاض عملات مستهلكين كبار مثل الصين والهند وتركيا مما جعل الذهب المسعر بالدولار أعلى ثمنا للمشترين المحليين.