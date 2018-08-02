ضغوطات ترمب على بكين تهبط بالعملة لأدنى سعر بـ14 شهرا

انخفض #اليوان_الصيني إلى أدنى مستوى في 14 شهراً مقابل الدولار في المعاملات المحلية، اليوم الخميس، متأثراً بالمخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.



وزاد البنك المركزي نقطة المنتصف لليوان في بداية التداولات للمرة الأولى في خمس جلسات، لكن العملة الصينية انخفضت في الوقت الذي تستوعب فيه الأسواق نبأ أن الرئيس الأميركي يتطلع إلى تكثيف الضغوط على بكين في نزاعهما التجاري.



ويريد ترمب زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من النسبة المقترحة في السابق البالغة 10%.



وأحدث النبأ اضطراباً أيضاً في أسواق #الأسهم_الصينية.



وقبل فتح السوق اليوم، زاد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) نقطة المنتصف لسعر صرف اليوان للمرة الأولى في خمس جلسات إلى 6.7942 يوان للدولار بارتفاع 0.5 بالمئة من سعر القطع السابق البالغ 6.8293.

وفي السوق الفورية، فتح اليوان في معاملات داخل البلاد على 6.8080 للدولار وأنهى التداولات المحلية عند 6.8300، وهو أضعف مستوى إغلاق له منذ يونيو حزيران العام الماضي.



ويقول المتعاملون إنهم يتوقعون تداول اليوان في نطاق بين 6.8 إلى 6.85 يوان للدولار في المدى القريب.



ويتعرض اليوان وبقية عملات الأسواق الناشئة لضغوط إضافية جراء زيادة أسعار الفائدة الأميركية.



وأبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير، كما كان متوقعا على نطاق واسع. لكن بتوصيفه لوضع الاقتصاد بالقوي، فإنه يعزز التوقعات بأن يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول وديسمبر كانون الأول.



وارتفع مؤشر الدولار، المُستخدم في قياس قوة العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، إلى 94.909 بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش بالمقارنة مع إغلاقه السابق عند 94.624.