فرض عقوبات أميركية على مسؤولين أتراك يزيد متاعب الليرة

كسرت #الليرة_التركية اليوم المزيد من مستوياتها القياسية المتدنية، وذلك بعد أن أعلن #البيت_الأبيض فرض عقوبات على وزيرين في الحكومة التركية على خلفية احتجاز القس الأميركي Andrew Brunson .

كذلك تقوم الولايات المتحدة بتحضير لائحة بعقوبات اقتصادية على أنقرة.

وسجلت الليرة التركية مستويات أقل بقليل اليوم الخميس.



وهوت العملة التركية إلى مستوى قياسي منخفض عند 5.015 للدولار أمس الأربعاء، عندما أعلن البيت الأبيض فرض عقوبات على وزير العدل عبد الحميد جول ووزير الداخلية سليمان صويلو بسبب سجن القس أندرو برانسون.



وتلقي الولايات المتحدة باللوم على كلا الوزيرين في اعتقال برانسون واحتجازه.



وسجلت الليرة 4.9863 للدولار في الساعة 04:54 بتوقيت غرينتش.



يشار إلى أن الليرة التركية خسرت 20% من قيمتها هذا العام (خُمس قيمتها)، حيث تضررت من ارتفاع التضخم والمخاوف من عدم قدرة المركزي رفع الفائدة، حيث إن الرئيس أردوغان يعارض الفائدة المرتفعة.