الذهب عند أدنى مستوى منذ مارس 2017 بعد ارتفاع الدولار

انخفض الذهب لأدنى مستوياته في نحو 17 شهرا اليوم الجمعة بفعل ارتفاع الدولار مصحوبا بانخفاض العملة الصينية فيما يتوقع بعض المحللين تراجعا أكبر للمعدن الأصفر.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1207.56 دولار للأونصة، بعد أن تراجع في وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 15 مارس آذار من العام الماضي عند 1204 دولارات للأونصة. وفي الأسبوع، انخفض الذهب نحو 1.4%.



وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1215.70 دولار للأونصة اليوم.



وارتفع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات رئيسية وتجاوز أعلى مستوياته في 14 شهرا مقابل اليوان الصيني في الوقت الذي دعمت فيه المخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين العملة الأميركية.



كما تلقى الدولار أيضا الدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 15.32 دولار للأونصة، لكنها تتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثامن على التوالي في أطول سلسلة خسائر تتكبدها منذ أواخر عام 2000 على الأقل.



وزاد البلاتين 0.2% إلى 823.49 دولار للأونصة فيما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 914.50 دولار للأونصة‭‭ ‬‬بيد أن المعدنين يتجهان لتكبد خسارة على أساس أسبوعي.