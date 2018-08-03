بعد أسابيع دامية.. بورصة مصر تقفز رابحة 22 مليار جنيه

بعد أسابيع من سيطرة اللون الأحمر على شاشات البورصة المصرية، انتقلت الأسهم من الأداء العرضي المائل للهبوط إلى المربع الأخضر، بدعم مشتريات قوية من قبل المستثمرين العرب والأجانب لتحصد الأسهم المدرجة مكاسب أسبوعية تقترب من 22 مليار جنيه.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ربحت الأسهم المدرجة نحو 21.9 مليار جنيه تعادل ما يقرب من 2.55% بعدما ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من مستوى 858.4 مليار جنيه بنهاية جلسات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 880.3 مليار جنيه بإغلاق جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" خلال جلسات الأسبوع الجاري بنسبة 3.99% مضيفاً نحو 607 نقاط بعدما ارتفع إلى مستوى 15806 نقاط بنهاية تعاملات أمس الخميس مقابل نحو 15199 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.9% مضيفاً نحو 14 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 734 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 748 نقطة بنهاية تعاملات أمس الخميس.

وامتدت المكاسب لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي صعد بنسبة 2.42 بالمئة مضيفاً نحو 46 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1896 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 1942 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى مستوى تعاملات جلسة أمس الخميس، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.87% عند مستوى 15806.38 نقطة.

وصعد المؤشر السبعيني بنسبة 0.04 بالمئة عند مستوى 748.07 نقطة، فيما ارتفع المؤشر المئوي بنسبة 0.24%، عند مستوى 1942.46 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم نحو 168.7 مليون سهم، بقيمة 1.45 مليار جنيه، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي 230 مليون جنيه و712.4 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي 942.4 مليون جنيه.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 61.2% من إجمالي التداولات خلال جلسة الخميس، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب على 12.7% و26.1% على الترتيب.

واستحوذت تعاملات المؤسسات والصناديق على 73.6% من إجمالي التعاملات بصافٍ شرائي 30.7 مليون جنيه، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين الأفراد على 26.4% بصافي بيعي 30.7 مليون جنيه.