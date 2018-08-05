بدء مرحلة جديدة للمزايدة على بورصة الكويت

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية أنها أغلقت الموعد النهائي لتقديم كتاب إبداء الاهتمام واتفاقية عدم الإفصاح من قبل المستثمرين المحلية والمشغلين العالميين، المؤهلين لخصخصة شركة #بورصة_الكويت.

وقالت في بيان صحافي إنها بدأت مرحلة جديدة من المزايدة على البورصة، وإن المرحلة الأولية شهدت اهتماماً ملحوظاً من قبل المشغلين العالمين والمستثمرين المحليين، حيث أصبح هؤلاء قادرين على تقييم الفرصة الاستثمارية للبورصة بشكل مفصل من خلال غرفة البيانات الافتراضية.

وبحسب القانون، يمكن للمستثمر الاستراتيجي الفائز في خصخصة البورصة أن يمتلك نسبة تصل إلى 40%، ولا تقل عن 26%، كما أن حصة 50% ستذهب للمواطنين الكويتيين في اكتتاب عام، والمتبقي للجهات الحكومية الكويتية.

وكان تحالف يضم شركة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات، وهي مملوكة بنسبة 60% للهيئة العامة للاستثمار و30% لشركة "أوليفر وايمان" و10% للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وشركة "كامكو" للاستثمار، قد فاز في مناقصة لتقديم خدمات استشارية للهيئة بخصوص المزايدة على حصة في رأسمال شركة البورصة.

ووضعت الهيئة الجدول الزمني التالي لخصخة البورصة للمستثمر الاستراتيجي:

• 1 أغسطس 2018: الموعد النهائي لتقديم كتاب إبداء الاهتمام واتفاقية عدم الإفصاح من قبل المستثمرين المحلية والمشغلين العالميين المؤهلين.

• 18 أكتوبر 2018: الموعد النهائي لتسليم العطاءات الفنية من قبل المشغلين العالميين المؤهلين.

• 8 نوفمبر 2018: الإفصاح عن نتائج تقييم العطاءات الفنية.

• 22 نوفمبر 2018: الموعد النهائي لتقديم طلبات التسجيل للمشاركة في المزايدة.

• 10 -13 ديسمبر 2018: فترة تقديم العطاءات المالية للمزايدة على حصة الأسهم المشار إليها.

• قبل نهاية ديسمبر 2018: إعلان ترسية المزاد على العطاء الفائز.