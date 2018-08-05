سوق الكويت تنتظر محفزات مع ترقب إعلانات الشركات

تحسن متوسط سيولة البورصة الكويتية بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، بعد هبوط معدل السيولة بنحو 27% قبل أسبوعين.

وسجل المتوسط مستوى 22 مليون دينار بارتفاع نحو 5% عن الأسبوع الماضي، لكن كل المؤشرات أغلقت الأسبوع الماضي على تراجع أسبوعي.

ويبقى الترقب لنتائج الشركات في الربع الثاني هو سيد الموقف في السوق، حيث وصل عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية المرحلية لفترة النصف الأول إلى 77 شركة من أصل 175 شركة مدرجة في السوق. وحققت الشركات المعلنة ما يقارب 850 مليون دينار أرباحاً صافية في النصف الأول، بارتفاع نسبته 9% عن الفترة المقارنة من العام الماضي.

يذكر أن آخر موعد لإعلانات الشركات في #بورصة_الكويت هو 15 من أغسطس الجاري.