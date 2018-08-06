الدولار يتجه لأعلى مستوى في عام على وقع التوتر التجاري

ارتفع #الدولار اليوم الاثنين، متجهاً نحو أعلى مستوى في عام، مدعوماً بتصاعد حدة اللهجة في #الحرب_التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

ونزلت الأسهم الصينية نحو 2% مع اقتراح الصين فرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار يوم الجمعة، في حين ألقى دبلوماسي صيني بظلال من الشك على إمكانية إجراء محادثات مع واشنطن لحل الخلاف.

وقال مانويل أوليفري خبير العملة في كريدي أغريكول بلندن: "مخاوف الحرب التجارية تدعم الدولار، وثمة قدر من العزوف عن المخاطرة في الأسواق".

وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنحو 0.2% إلى 95.27 متجهاً من جديد صوب أعلى مستوى فيما يزيد عن عام، والبالغ 95.652 الذي سجله في 19 يوليو.

وارتفع الدولار أمام عملات الأسواق الناشئة. وخسرت العملة التركية 0.6% لتصل إلى مستوى متدن قياسي عند 5.12 ليرة للدولار، بعد أن قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.

واستمر الحذر في أسواق العملة، وتراجعت عملات مرتفعة العائد مثل الدولار الأسترالي أمام الين والفرنك السويسري.

واستقر اليورو أمام العملة الأميركية عند أقل مستوى في خمسة أسابيع مسجلاً 1.1550 دولار.