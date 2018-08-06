الذهب يتخلى عن مكاسبه المبكرة مع ارتفاع الدولار

تخلت أسعار #الذهب عن مكاسبها المبكرة، واستقرت مع تماسك #الدولار اليوم الاثنين، لكن جرى تداول المعدن النفيس فوق أقل مستوى في 17 شهراً، مدعوماً بالمخاوف المتعلقة بالخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1213.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0650 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل 1217.85 دولار في التعاملات المبكرة.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1221.4 دولار للأوقية.

وتعافت أسعار الذهب يوم الجمعة، من أقل مستوى في 17 شهراً البالغ 1204 دولارات للأوقية، مع تراجع الدولار عقب بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو. لكن العملة الأميركية تعافت اليوم وصعدت أمام العملات الرئيسية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 15.39 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.5% إلى 831.10 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 911.97 دولار للأوقية.