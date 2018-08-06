العملة البريطانية تهوي لأدنى مستوى في 11 شهراً

هوى الجنيه #الإسترليني لأقل مستوى في 11 شهراً، اليوم الاثنين، في وقت أدت تصريحات مسؤولين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي إلى تأجيج المخاوف بين مستثمري العملات من انفصال بريطانيا دون إبرام اتفاق تجاري.

ومع تبقي أقل من ثمانية أشهر على خروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي، لم تتوصل الحكومة البريطانية بعد لاتفاق مع بروكسل. وكان وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، وهو من المؤيدين البارزين للانفصال في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قال في مطلع الأسبوع إن نسبة احتمال خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق تبلغ 60%.

وهبط الإسترليني اليوم إلى 1.2954 دولار، وهو أقل مستوى منذ 19 يوليو، بانخفاض 0.3%، كما نزلت العملة البريطانية 0.2% مقابل اليورو إلى 89.20 بنس لليورو، وكانت الخاسر الأكبر أمام الدولار بين العملات الرئيسية في التعاملات المبكرة في لندن.