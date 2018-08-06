سهم "سويكورب ريت" يتراجع باليوم الأول لتداوله.. لماذا؟

يبدأ اليوم الاثنين إدراج وبدء تداول وحدات #صندوق_سويكورب_وابل_ريت، بالرمز 4345 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة كثامن صندوق عقاري يدرج في #السوق_السعودي منذ مطلع العام الجاري.

وستكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.

غير أن استقبال سوق الأسهم السعودية لهذا الصندوق الجديد كان استقبالا "فاتراً" مع تراجع سهم سويكورب وابل ريت في اليوم الأول لتداوله بأكثر من 7%، وهو "تراند" تلحظه السوق مع الإدراجات الأخيرة لاسيما وأن قطاع الوحدات العقارية متراجعاً منذ بداية تعاملات هذا العام بنسبة 17%.

يوضح مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب في مقابلة مع "العربية" أن هذا الصندوق هو الرقم الـ15 في الصناديق ريت المدرجة، موضحاً أن كثرة الإدراجات خلال العام والنصف، قد تكون سبباً لتراجع هذه الصناديق تحسباً من المستثمرين بأن يكون هناك نوع من التصريف من ملاك العقارات وهذا ما خلق تخوفاً من الدخول في هذه الأسهم.

أمّا العامل الثاني، بحسب الرقيب، فهو التراجع في دخل العقارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بالتالي لربما يكون سعر الاكتتاب لسهم "سويكورب وابل ريت" عند 10 ريالات بالإضافة للرسوم الإدارية التي تفرض عند الاكتتاب، مرتفعا مقارنة بالعائد من هذه الاستثمارات.

ولكن يعود ليشير إلى أنه هناك بعض الصناديق سعر الاكتتاب بها عند 8 ريالات، وهي مناسبة جداً للاستثمار، لافتاً إلى أنه لوحظ في الإعلانات الأخيرة بأن بعض الصناديق وصل العائد على السعر الحالي لها عند 8% "وهذا جيد جداً".

وكانت شركة " #سويكورب" قد أعلنت في إبريل الماضي انتهاء الطرح الأولي في صندوق "سويكورب وابل ريت" بتغطية بنسبة 100.91%، حيث تجاوز عدد المكتتبين 18.6 ألف مكتتب ضخوا ما قيمته 357.23 مليون ريال.

ويبلغ حجم الصندوق 1.18 مليار ريال، بعدد وحدات مطروحة للجمهور 35.4 مليون وحدة.