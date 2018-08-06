بورصة أبوظبي تغلق عند أعلى مستوى في 3 سنوات

ساهمت مكاسب أسهم شركات الطاقة والبنوك في دفع بورصة أبوظبي للصعود إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات، بينما ارتفعت البورصة الكويتية مدعومة بالأسهم المالية، لتقود البورصتان موجة مكاسب في معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الاثنين.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مرتفعاً 1.6% عند 4884 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر يوليو 2015.

وصعد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 4.2%، وسهم بنك أبوظبي الأول 3.3%.

وتلقت أسهم طاقة دعماً جزئياً من أسعار النفط التي ارتفعت اليوم، بعدما هبط إنتاج الخام السعودي على نحو غير متوقع في يوليو، وتباطأت أنشطة الحفر النفطي في الولايات المتحدة. لكن أسعار النفط ما زالت منخفضة نحو 10% عن ذروة العام 2018، حينما تجاوزت 80 دولاراً للبرميل.

وقال طارق قاقيش، العضو المنتدب لدى ميناكورب لإدارة الأصول: "تستحوذ الأسهم القيادية مثل بنك أبوظبي الأول واتصالات على مزيد من اهتمام المستثمرين الذين لسبب ما لديهم مزيد من الثقة في أبوظبي نظراً لثروتها النفطية".

وزاد سهم اتصالات 0.3%، فيما يعد المؤشر العام لأبوظبي مرتفعاً 11% منذ بداية العام، بينما تراجع مؤشر سوق دبي 11.6% في الفترة نفسها، متأثراً بضعف سوق العقارات وانهيار شركة الاستثمار المباشر #أبراج التي مقرها دبي.

وارتفع مؤشر سوق الكويت 0.5% بفعل عمليات شراء في أسهم البنوك. وصعد سهما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي نحو 1% لكل منهما.

ورفع اتش.اس.بي.سي السعر المستهدف لسهم بنك الكويت الوطني إلى 0.93 دينار (3.07 دولار) من 0.84 دينار. وبلغ السهم في أحدث تداول 0.83 دينار.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2%، مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح في أسهم قيادية بعد المكاسب التي تحققت في الفترة الأخيرة، لكن كانت هناك عمليات شراء انتقائية لأسهم مرتبطة بالقطاع الاستهلاكي.

وقفز سهم فواز عبد العزيز الحكير للتجزئة وإدارة مراكز التسوق 5.8%، مواصلا مكاسبه بعد يوم من إعلان الشركة عن صافي ربح ربع سنوي بلغ 249.2 مليون ريال (66.45 مليون دولار)، مقارنة مع 232.4 مليون ريال قبل عام. وزاد سهم المراعي للصناعات الغذائية 0.9%.

وارتفع سهم بوبا العربية للتأمين التعاوني 1.8%، مواصلاً مكاسبه من الجلسة السابقة حينما قفز 10%، بعدما كشفت الشركة عن أرباح قوية للربع الثاني من العام.

وقال فراجيش بهانداري مدير المحفظة في المال كابيتال: "ليس تحولاً صوب الأسهم المتوسطة، بقدر ما هو تصيد للأسهم منخفضة السعر، لاسيما في القطاع الاستهلاكي.. نرى أن الاتجاه العام ما زال في صالح الأسهم الكبيرة مع اقترابنا من الإطار الزمني للإدراج على مؤشرات ام.اس.سي.آي العام القادم".

وتراجع سهم بنك ساب 1.8%، مواصلاً خسائر الفترة الأخيرة، مع قلق المستثمرين من تأثير اندماجه مع البنك الأول.

وتعافى مؤشر بورصة قطر من خسائره في أوائل التعاملات ليغلق مرتفعاً 0.4%. وتعزز الصعود بفعل أرباح فصلية قوية، لكن المستثمرين يتوخون الحذر بشأن تقييمات الأسهم القيادية الكبيرة. وزاد سهم قطر للتأمين 2%، لكن سهم بنك قطر الوطني، أحد الأسهم الأفضل أداء في السوق القطرية، أغلق مستقراً. والمؤشر القطري مرتفع بما يزيد عن 16% منذ بداية العام.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6%، مواصلاً أداءه الضعيف هذا الربع. وهبط المؤشر 4% منذ بداية الربع الثالث، لكنه مازال مرتفعا 4.2% منذ بداية العام.

وانخفض سهم السويدي إلكتريك 1.9%، وسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 2%.