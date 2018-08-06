نزيف حاد للعملات الرقمية.. 40% منها لـ "بيتكوين"

تكبدت العملات الرقمية خسائر حادة وعنيفة بلغت خلال تعاملات الأسبوع الجاري نحو 31.1 مليار دولار بنسبة خسائر تقدر بنحو 10.43%، بعدما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية من 298.1 مليار دولار في تعاملات السبت الماضي إلى نحو 267 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم السبت.

واستحوذت العملة الأكثر قوة وانتشاراً "بيتكوين" على أكثر من 40% من إجمالي الخسائر بعدما فقدت نحو 12.5 مليار دولار من قيمتها خلال تعاملات الأسبوع.

وهوت عملة "بيتكوين" بنسبة 8.96% بعدما تراجعت إلى مستوى 7476 دولار، مقابل نحو 8212 دولار خاسرة نحو 736 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 8.86% فاقدة نحو 12.5 مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 141 مليار دولار إلى مستوى 128.5 مليار دولار.

وتراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 10.49% إلى 418 دولار مقابل نحو 467 دولار خاسرة نحو 49 دولار.

وهوت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 47.2 مليار دولار إلى مستوى 42.3 مليار دولار فاقدة نحو 4.9 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 10.38 بالمئة.

وتراجعت عملة "ريبل" بنسبة 2.22% لتسجل مستوى 0.44 دولار، مقابل نحو 0.45 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 3.35% خاسرة نحو 0.6 مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 17.9 مليار دولار إلى نحو 17.3 مليار دولار.

وحققت عملة "أي.أو.إس" خسائر بلغت بنسبتها 13.6% فاقدة نحو 1.14 دولار بعدما تراجعت من مستوى 8.38 دولار إلى مستوى 7.24 دولار.

وانخفضت قيمتها السوقية بنسبة 14.28% خاسرة نحو مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 7.5 مليار دولار إلى نحو 6.5 مليار دولار.

وهوت عملة "بيتكوين كاش" بنسبة 11.17% بعدما هوت إلى مستوى 731 دولار مقابل نحو 823 دولار فاقدة نحو 91 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 11.26% خاسرة نحو 1.6 مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 14.2 مليار دولار إلى مستوى 12.6 مليار دولار.

وتكبدت عملة "ستيلر" خسائر بنسبة 19.35% فاقدة نحو 0.06 دولار بعدما تراجعت من مستوى 0.31 دولار إلى مستوى 0.25 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 18.46% فاقدة نحو 1.1 مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 5.9 مليار دولار إلى نحو 4.8 مليار دولار.

وتراجعت عملة "ليتكوين" بنسبة 8.39% إلى مستوى 77.4 دولار مقابل نحو 84.49 دولار فاقدة نحو 7.09 دولار.

وهوت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 8.33% خاسرة نحو 0.4 مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 4.8 مليار دولار إلى نحو 4.4 مليار دولار.