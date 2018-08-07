مجلس جديد لهيئة الأسواق الكويتية..وتفاؤل بعودة الزخم

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء الكويتي وافق في اجتماعه، أمس، على تعيين مجلس مفوضي هيئة #أسواق_المال_الجديد لمدة 4 سنوات، وهم: أحمد الملحم رئيساً، وعثمان العيسى نائباً، وعضوية: عبد العزيز المرزوق وخليفة العجيل وعبد المحسن المزيدي.

ويأتي أغلب التشكيل الجديد من خلفيات بورصوية، وقرأت السوق هذا التشكيل بأنه رسالة بأن الشخصيات الجديدة يمكنها أن تتفهم أكثر طبيعة عمل التداولات في البورصة وأن تعطي مساحة أكبر لتنشيط التداول واستعادة زخم السيولة، بعد أن فرضت قيود كثيرة على التداولات في المجالس السابقة.

ومن المرجح أن يصدر اليوم قرار بتعيين المجلس الجديد لهيئة أسواق المال. ولم يكن اسم الرئيس الجديد للهيئة وهو أحمد الملحم متداولا في السوق، علما أن منصبه بقي شاغراً منذ تعيين الدكتور نايف الحجرف وزيراً للمالية.

ويتمتع رئيس مجلس المفوضين الجديد أحمد الملحم بخبرة قانونية وأكاديمية ممزوجة بالعمل في عالم الاستثمار، فهو أستاذ في القانون التجاري وعميد كلية الحقوق سابقاً وكبير المستشارين في هيئة الاستثمار، وعضو في المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية في هيئة الأسواق وعضو مجلس إدارة بنك وربة.

كما تم تعيين عثمان العيسى نائبا للملحم، والعثمان كان مديرا تنفيذيا للشركة الكويتية للمقاصة، وبذلك يكون النائب الحالي مشعل العصيمي قد تم استبعاده من التشكيل الجديد، رغم أنه كان من الأسماء المتوقع تسلمها رئاسة الهيئة، خلفا للحجرف.

ودخل المجلس الجديد أيضا عبد العزيز المرزوق الذي تسلم في وقت سابق مهمات في #البورصة_الكويتية أبرزها نائب مدير قطاع التداول. وتم الإبقاء على عضوين فقط من المجلس السابق (المجلس يضم 5 أعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه)، وهما خليفة العجيل وعبد المحسن المزيدي.