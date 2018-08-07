اليورو يتعافى من أدنى مستوى في 6 أسابيع

ارتفع #اليورو، الثلاثاء، متعافياً من أدنى مستوياته في نحو ستة أسابيع، الذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن العملات الرئيسية ظلت تتحرك في نطاقات واسعة مع بحث المستثمرين عن محفزات جديدة في أسواق العملة.

وقال فيراج باتل، خبير العملة لدى بنك آي.إن.جي في لندن: "في هذه المرحلة من الدورة، الأسواق متيقنة إلى حد كبير من الخطوة التالية التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويحتاج الدولار لمحرك جديد يخرجه من نطاقه الحالي".

وتتوقع أسواق المال زيادات أخرى لأسعار الفائدة بواقع 40 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي، خلال بقية العام الحالي، بعد رفعها مرتين منذ بداية 2018.

وارتفع اليورو نحو 0.25% إلى 1.1583 دولار اليوم الثلاثاء، بعد نزوله أمس الاثنين إلى 1.1530 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 28 يونيو، بعدما جاءت الطلبيات الصناعية الألمانية الشهرية دون التوقعات.

وكان الدولار الأسترالي من العملات التي سجلت تحركات كبيرة في الأسواق، حيث ارتفع 0.5% إلى أعلى مستوياته في أسبوع عند 0.7427 دولار أميركي، بعدما أبقى البنك المركزي سياسته النقدية دون تغيير.

ومع ظهور بعد العلامات على تماسك اليوان الصيني عقب هبوطه في الآونة الأخيرة بسبب تصاعد مخاوف #الحرب_التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، تلقى الدولار الأسترالي أيضاً بعض الدعم.

وارتفعت #الليرة_التركية أمام العملة الأميركية بعدما قالت "سي إن إن ترك" نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن وفداً من المسؤولين الأتراك سيتجه إلى واشنطن في غضون يومين لبحث خلاف قائم بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وجرى تداول الليرة عند 5.2750 ليرة للدولار بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، اليوم الثلاثاء.