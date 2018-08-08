اليورو يصعد مع تراجع الدولار والين يتعافى

صعد اليورو لأعلى من 1.16 دولار، اليوم الأربعاء، بعدما فقدت موجة صعود شهدها الدولار في الآونة الأخيرة قوة الدفع فيما قال متعاملون إن بيانات قوية من الصين خففت قلق المستثمرين بشأن التوترات التجارية بين #واشنطن وبكين في الآونة الأخيرة، مما أثر سلباً على الطلب على العملة الأميركية.

وتراجع #الدولار منذ بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الاثنين عندما زادت توقعات نشوب #حرب_تجارية شاملة مما زاد الطلب على العملة الأميركية. وقال متعاملون إن الدولار يحتاج لقوة دافعة جديدة أو تصعيد للتوترات التجارية بما يدفعه للتحرك ارتفاعا.



وعوض اليوان الصيني بعض خسائره وجرى تداوله بارتفاع 0.1 %، عند 6.8201 يوان مقابل الدولار في الأسواق الخارجية اليوم مبتعدا عن أدنى مستوى سجله في الأسبوع الماضي عند 6.9125 يوان.



وزاد #اليورو 0.2%، إلى 1.1618 دولار بعدما انخفض يوم الاثنين إلى 1.1530 دولار.



وتراجع مؤشر الدولار 0.2%، إلى 95.036.



وزاد الين 0.5%، مقابل الدولار بعد تقارير أشارت إلى أن أعضاء مجلس #بنك_اليابان_المركزي اختلفوا الأسبوع الماضي بشأن المدى المسموح به لتحريك سعر الفائدة عن المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي.



وارتفع الين إلى 110.84 مقابل الدولار وهو أعلى مستوى خلال أسبوع.



وزاد الدولار الأسترالي، الذي يُنظر إليه كمؤشر على المخاطر التي تواجهها الصين، بسبب اعتماد أستراليا على الطلب الصيني على صادراتها، 0.1%، إلى 0.7427 دولار أميركي.



ونزل الجنيه الإسترليني 0.1%، مقابل الدولار.



كما تراجع مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 89.84 بنس، بفعل مخاوف متعلقة بالانفصال البريطاني.