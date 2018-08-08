قلق من انفصال دون اتفاق يهبط بالإسترليني دون 1.29 دولار

هبط #الجنيه_الإسترليني إلى ما دون 1.29 دولار لأول مرة منذ نحو عام بفعل موجة بيع عززتها مخاوف المستثمرين من #خروج_بريطانيا_من_الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري.

وقال متعاملون في #لندن إن المستثمرين تحركوا للتحوط من الهبوط الشديد للعملة إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق خلال أقل من 8 شهور.

ونزل الاسترليني مقابل اليورو والدولار والين والفرنك السويسري، مما يشير إلى أن المعنويات السلبية واسعة النطاق.

وقال محللون إن الاسترليني تضرر أيضا بفعل تزايد التوقعات التي ترجح اقتصار رفع أسعار الفائدة على مرة واحدة سنويا وتوقفه على انفصال سلس عن الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية لبنك انجلترا المركزي في الأسبوع الماضي.

ونزل الاسترليني 0.5 % مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى أقل من 90 بنسا لليورو، وهو أضعف مستوى منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

كما تراجع الاسترليني إلى ما دون 1.29 دولار للمرة الأولى منذ 31 أغسطس آب 2017.