تراجع بورصة موسكو والروبل بعد عقوبات اقتصادية أميركية

سجل #الدولار_الأميركي أعلى مستوياته أمام الروبل الروسي منذ منتصف نوفمبر 2016، وواصلت البورصة الروسية تراجعها في تعاملات اليوم الخميس بعد فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا ستدخل حيّز التنفيذ في نهاية أغسطس الجاري.

وتأتي هذه العقوبات على خلفية دور موسكو في تسميم عميل مزدوج سابق بالغاز في بريطانيا في مارس الماضي.

كما هبط الروبل إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ قرابة عامين.

من جهتها، حاولت أمس وزارة المالية الروسية طمأنة الأسواق بعد أن تراجعت مؤشرات البورصة في موسكو، وبحسب صحيفة Kommersant الروسية، فإن العقوبات الأميركية الجديدة، تتضمن التحقيق بالثروة الشخصية للرئيس فلاديمير بوتين وحظر على الأميركيين لشراء ديون روسية.

كما قد تطال العقوبات المقترحة مصارف رسمية روسية مثل Sberbank وGazprombank وقطاع المحروقات، وفقاً للصحيفة الروسية.