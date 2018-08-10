البنك المركزي اليمني يتدخل لإيقاف تدهور الريال

أعلن #البنك_المركزي_اليمني تدخله المباشر لتصحيح قيمة الريال اليمني أمام #العملات_الأجنبية، عبر ضخه دفعات من العملة الأجنبية لتلبية حاجات السوق.
وقال البنك في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إنه سيقوم بضخ دفعات من العملة الأجنبية لتلبية حاجات السوق وطلبات القطاع التجاري، وبما يحقق وقف المضاربات وضمان استقرار الأسعار.
وأضاف أن تدخله المباشر يأتي في سياق خطته الشاملة في #إصلاح_السياسات_النقدية وتفعيل أدواتها، مؤكداً عزمه على إبقاء تدخله المباشر مفتوحاً وتطوير آليات هذا التدخل حتى تعود #أسعار _الصرف إلى مستوياتها الواقعية.