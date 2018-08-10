الدولار يواصل مكاسبة القوية عند أعلى مستوى في 13 شهرا

زاد الدولار لأعلى مستوى في 13 شهراً مقابل سلة من العملات اليوم الجمعة، كما حقق الين مكاسب كبيرة، مع تراجع إقبال المستثمرين على لمخاطرة في ظل تصاعد #التوترات_التجارية العالمية والخلافات الدبلوماسية.



وانخفض #اليورو لأدنى مستوياته منذ يوليو/ تموز 2017، فيما هبط الجنيه الإسترليني لأقل مستوى في سنة وسط تكهنات بأن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بخصوص العلاقة بينها وبين بروكسل في المستقبل.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء #العملة_الأميركية مقابل مجموعة من ست عملات رئيسية، ما يزيد عن 0.6% إلى 96.103 وهو أعلى مستوياته منذ يوليو تموز 2017.



وتلقت العملة الأميركية الدعم من تنامي توترات التجارة العالمية وتأزم العلاقات الجيوسياسية، مع إعلان الولايات المتحدة هذا الأسبوع أنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو. وواشنطن أيضا على خلاف دبلوماسي مع تركيا.



ومع استحواذ الدولار على التدفقات الساعية إلى الملاذ الآمن، كانت مكاسب الين أمام العملة الأميركية محدودة. لكن #العملة_اليابانية ارتفعت مقابل معظم العملات المناظرة، مثل اليورو والإسترليني والدولار الأسترالي.



وانخفض اليورو 0.75% إلى 127.13 ين، وخسر الإسترليني 0.25% إلى 142.03 ين وهبط الدولار الأسترالي 0.85% إلى 81.29 ين.



وبلغت الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 6.49 ليرة للدولار اليوم، بعدما لم يتمخض اجتماع في اليوم السابق بين وفد تركي ومسؤولين أميركيين في واشنطن عن حل واضح لاحتجاز تركيا لقس أميركي.



في الوقت ذاته، تراجع الإسترليني 1.55% هذا الأسبوع في ظل مخاوف بشأن ما يطلق عليه الخروج "الصعب" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وانخفض الإسترليني نحو 0.2% إلى 1.2830 دولار اليوم، بعد أن بلغ أدنى مستوى في سنة عند 1.2798 دولار.



وهبط اليورو 0.6% إلى 1.1438 دولار وهو أدنى مستوياته منذ يوليو تموز 2017.



وانخفض الدولار 0.1% إلى 110.98 ين ليبتعد عن أعلى مستوى حققه في الجلسة عند 111.165 ين.