الذهب يتراجع متجها نحو خامس انخفاض أسبوعي

انخفضت أسعار #الذهب في آسيا اليوم الجمعة مقتربة من أدنى مستوى في عام لتأثرها سلبا جراء ارتفاع #الدولار في ظل تصاعد التوترات السياسية عالميا.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1206.29 دولار للأونصة ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في سنة عند 1204 دولارات والذي بلغها الأسبوع الماضي.



ويتجه المعدن الأصفر صوب تسجيل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي.



وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1213.4 دولار للأونصة.



وواصل الدولار، المُسعر به الذهب، اليوم مكاسبه ليبلغ أعلى مستوى في 13 شهرا مقابل سلة من العملات المناظرة في الوقت الذي واصلت فيه العملات الأوروبية مثل #الجنيه_الإسترليني واليورو خسارة قوة الدفع.



في غضون ذلك، دفع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على موسكو #الروبل الروسي للتراجع قرب أدنى مستوى في عامين، فيما هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض في أعقاب خلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة.



وفشلت أسعار الذهب، والتي ترتفع في أوقات التوترات، إلى حد كبير في الاستفادة من تصاعد التوترات الجيوسياسية هذا العام، في الوقت الذي اختار فيه المستثمرون اللجوء إلى الدولار كملاذ آمن بدلا من المعدن الثمين.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6% إلى 15.32 دولار للأونصة.



وتراجع البلاتين 0.4% إلى 827.20 دولار للأونصة، فيما خسر البلاديوم نحو 1% إلى 899.10 دولار للأونصة.



وتتجه المعادن الثلاثة صوب تكبد خسارة على أساس أسبوعي.