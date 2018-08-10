مكاسب أسبوعية هزيلة لبورصة مصر مع استمرار موجات البيع

سيطرت موجة بيع من قبل المستثمرين العرب والمصريين على تعاملات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ما تسبب في تقليص مكاسب المؤشرات بعد ضغوط قوية على غالبية الأسهم المدرجة.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ربحت الأسهم المدرجة نحو 5.4 مليار جنيه تعادل ما يقرب من 0.61% بعدما ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من مستوى 880.3 مليار جنيه بنهاية جلسات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 885.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" خلال جلسات الأسبوع الجاري بنسبة 0.74% مضيفاً نحو 118 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 15806 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 15924 نقطة بنهاية تعاملات أمس الخميس.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.80% مضيفاً نحو 6 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 748 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 754 نقطة بنهاية تعاملات أمس الخميس.

وامتدت المكاسب لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، والذي ارتفع بنسبة 0.56% مضيفاً نحو 11 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1942 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 1953 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وخلال جلسة أمس، تصدر القطاعات المرتفعة قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 2.05%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.46%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.15%.

وجاء قطاع الكيماويات في صدارة القطاعات الأكثر خسارة بنسبة 2.21%، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 0.39%.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 81.81% من إجمالي التداولات، مقابل نحو 4.97% للمستثمرين العرب، و13.2% للمستثمرين الأجانب.

وسيطر المستثمرون الأفراد على نحو 62.69% من إجمالي التداولات، مقابل 37.30% من إجمالي التداولات للصناديق والمؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي بلغ نحو 2.565 مليار جنيه، كما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء بصافي بلغ نحو 16.738 مليار جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي بلغ نحو 43.032 مليار جنيه.