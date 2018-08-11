المخاطر التركية تهوي باليورو لأدنى مستوى بعام

هبط اليورو إلى أدنى مستوى في أكثر من عام أمام الدولار الأميركي، بعد أن أثار هبوط حاد للعملة التركية مخاوف بشأن انكشاف بنوك أوروبية كبرى على الأزمة المالية في تركيا.

وهوت الليرة التركية بما يصل إلى 19%، متضررة من القلق بشأن نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والتوترات بين أنقرة وواشنطن.

وتضرر اليورو بعد أن ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن البنك المركزي الأوروبي لديه مخاوف بشأن بنوك في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وانكشافها على مشاكل تركيا.

وزادت العملتان خسائرهما بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه وافق على مضاعفة رسوم الاستيراد على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا. وقال ترمب على تويتر "علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في الوقت الحالي".

وهبط اليورو 1.15 بالمئة أثناء جلسة الأمس إلى 1.1393 دولار وهو أدنى مستوى له منذ يوليو تموز 2017، قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.1404 دولار في أواخر التعاملات.

وأمام العملة اليابانية تراجع اليورو 1.56 بالمئة إلى 126.03 ين وهو أضعف مستوى في أكثر من شهرين.