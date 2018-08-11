سامبا: 245% تغطية اكتتاب "لجام للرياضة"

سجلت عملية الاكتتاب في أسهم شركة #لجام_للرياضة "لجام" المالك والمشغل لمراكز رياضية تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة" نسبة نهائية بلغت 245%.

وشارك بالاكتتاب الذي استمر 7 أيام من 1 حتى 7 أغسطس الحالي 40,413 مكتتباً، ضخوا 200,562,960 ريالا سعوديا من خلال طلبات الاكتتاب في 3,856,980 سهما.

وبلغ إجمالي #الأسهم المطروحة أمام المكتتبين الأفراد 1.571.501 سهم، تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام والبالغة 15.7 مليون سهم.

وأعلنت شركة #سامبا للأصول وإدارة الاستثمار #سامبا_كابيتال المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير بناء سجل الأوامر ومتعهد التغطية الرئيس لاكتتاب شركة لجام في بيان صحافي أن عملية الاكتتاب في أسهم لجام شهدت معدلات مشاركة إيجابية وفاعلة، دعمتها الثقة بالقيمة الاستثمارية للشركة وبمؤشرات نموها المستقبلية.

وأوضحت سامبا كابيتال أن عملية التخصيص ورد المبالغ الفائضة ستتم في حد أقصاه يوم الثلاثاء 14/08/2018 على أبعد تقدير.

يذكر أن شركة لجام للرياضة تعد أكبر مشغل للمراكز الرياضية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتمتلك وتدير لجام مراكزها الرياضية تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة". ولدى لجام حتى نهاية العام الماضي، 108 مراكز رياضية في 23 مدينة في السعودية و4 مراكز رياضية في الإمارات إضافة إلى 31 مركزاً قيد الإنشاء.