ارتفاع أرباح الشركات السعودية 21% لـ 30.8 مليار ريال

مع انتهاء مهلة إعلان الشركات المدرجة في السوق السعودية عن نتائجها الفصلية، سجلت #أرباح_الشركات الفصلية للربع الثاني من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 21%.

وبلغت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في #سوق_الأسهم_السعودية بالربع الثاني 2018 نحو 30.8 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 25.4 مليار ريال في الفترة المقارنة مع العام الماضي.

وشكلت أرباح #سابك وحدها نحو خمس الأرباح، بعد أن ارتفعت بنسبة 80% إلى نحو 6.7 مليار ريال.

كما شكلت أرباح #القطاع_المصرفي بمفرده أكثر من 40% من أرباح الشركات، بعد أن ارتفعت بنسبة 12% لتصل إلى 12.65 مليار ريال.

أما على مدى النصف الأول بأكمله، فارتفعت أرباح الشركات المدرجة بأقل من 1% لتصل إلى 56 مليار ريال.