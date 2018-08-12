البورصة الكويتية تنتعش مع التشكيل الجديد لهيئة الأسواق

عادت #البورصة_الكويتية إلى الانتعاش مرة أخرى بعد أسبوعين من الهدوء النسبي، حيث عاد التفاؤل الأسبوع الماضي مع التشكيل الجديد لهيئة أسواق المال، الذي جاء أغلبه من خلفيات بورصوية (3 مفوضين من أصل 5)، الأمر الذي قرأه السوق بأنها قد تكون إشارة إلى أن الوضع في الفترة المقبلة قد يكون أكثر تفهما لعمليات المضاربة التي تشددت في المجالس السابقة، و"أكثر تساهلا في شروط ومتطلبات الإدراج لمساعدة الشركات على العودة للسوق"، حسب ما ذكرت شركة بيان للاستثمار.

وتمكنت البورصة الأسبوع الماضي من تحقيق مكاسب رأسمالية بلغت 1.9 مليار دولار لتقترب القيمة الرأسمالية للبورصة الآن من 100 مليار دولار.

وارتفع متوسط السيولة المتداولة اليومية بنسبة تجاوزت 30% لتقترب من 30 مليون دينار أو نحو 100 مليون دولار، ما يؤشر إلى دخول إضافي للأموال مع قرب الترقية إلى مؤشر فوتسي راسل في بداية سبتمبر المقبل.