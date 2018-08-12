خبر سار لأصحاب الأسهم الرخيصة بالبورصة المصرية

أكد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول #الأوراق_المالية أن البورصة المصرية ستبدأ اليوم جلسة تجريبية لإضافة #خانة_عشرية_ثالثة لأسعار الأسهم الرخيصة التي تقل عن سعر2 جنيه أو 2 دولار.

وأضاف سعيد في مقابلة مع "العربية" أن هذه الممارسة مطبقة لزيادة #سيولة_الأسهم_الرخيصة، ولتمكينها من التحرك خارج نطاق الهامش المحدد بنسبة 10% لأن هذه النسبة قياساً للسعر المتدني للسهم لا تشكل شيئا يذكر.

وأشار إلى تنفيذ الجلسة التجريبية يوم الأحد الموافق 12 أغسطس بعد #جلسة_التداول في حدود الساعة 3.30 مساءً بتوقيت #القاهرة وسيكون الهدف منها تجربة هذه الآلية المتوقع لها أن تزيد سيولة الأسهم وتمكينها من الارتفاع وتحقيق معدلات معقولة من التداول.

وتحدث سعيد عن التباين في وجهات النظر حول الآلية الجديدة، فالبعض يرى أنها خطوة للوراء، فيما يرى البعض الآخر أنها مطبقة في #أسواق_مالية عدة مثل #فرنسا و #ماليزيا.

وأكد أنه "من غير المناسب أن تلتزم الأسهم قليلة الثمن بالتحرك في نطاق سنتات بسيطة بسبب نسبة الحد الأعلى 10% المفروضة حاليا على كل الأسهم".