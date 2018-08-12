تراجعات قوية لأسهم 3 شركات كويتية منكشفة على سوق تركيا

تراقب السوق اليوم أسهم " #بيتك " و"برقان" و"مزايا"، نظرا لكونها منكشفة على السوق التركية التي انهارت عملتها في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لبيت التمويل الكويتي، فإن الأرباح الآتية من بنكه التركي تشكل 31% من أرباح المجموعة الصافية كما في نتائج النصف الأول من هذه السنة.

وقالت مصادر مسؤولة في المجموعة، إن "التأثير يوجد عند ترجمة الأرقام في #تركيا من الليرة التركية إلى الدينار الكويتي، والانخفاض المصاحب لكل هذه الأرقام عند تجميعها".

وأضافت المصادر أنه "على الرغم من الهبوط الشديد إلا أن الأثر المادي على أرباح #بيت_التمويل_الكويتي ليست بكبيرة، لكن المخاوف تكمن بعدم الوضوح تجاه الملف الاقتصادي بتركيا وسط الضغوط الخارجية".

أما بنك "برقان"، فإن وكالات التصنيف تذكر أن هناك انكشافا على السوق التركية بنسبة 18% لدى مجموعة برقان.

في حين أن "مزايا"، وهي شركة تطوير عقاري، لديها انكشاف على السوق العقارية في تركيا، كما لديها مشاريع في أسواق المنطقة.

ووفق تداولات اليوم، وتحديداً في تمام الساعة 11:40 بتوقيت دبي، تراجعت أسهم بيتك بنحو 2.78%، في حين تراجع سهما برقان و"المزايا القابضة" بنسبة 1.76% و2.25% على التوالي.