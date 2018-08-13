الذهب يفقد لقب الملاذ الآمن ويهبط لأقل مستوى بـ17 شهرا

سجلت أسعار #الذهب أقل مستوى في 17 شهراً، اليوم الاثنين، ليخسر المعدن الأصفر لصالح سندات الخزانة الأميركية والدولار القوي، مع بحث مستثمرين عن ملاذ آمن في ظل اضطراب الأسواق المالية بسبب انهيار #الليرة_التركية.

وغالباً ما يلجأ المستثمرون للذهب كوسيلة لحفظ قيمة أصولهم في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ولمواجهة التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1201.54 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 10:53 بتوقيت غرينتش، وهو أقل مستوى منذ مارس 2017.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.83% إلى 1208.60 دولار للأوقية.

وتتجه أسعار البلاتين لأقل مستوى في عشر سنوات دون مستوى 800 دولار للأوقية، الذي سجله المعدن في الشهر الماضي بسبب وفرة في المعروض.

وهبطت الفضة 0.3% إلى 15.23 دولار للأوقية، في حين خسر البلاديوم 1.87% ليصل إلى 894.25 دولار للأوقية.