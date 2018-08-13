قلق بشأن انكشاف البنوك الأوروبية على تركيا يهوي باليورو

تراجع #اليورو قرب أقل مستوى في 13 شهرا اليوم الاثنين، بسبب التطورات الحاصلة في تركيا.

كما أدى هبوط الليرة التركية إلى انخفاض حاد لراند جنوب أفريقيا وعزز الطلب على العملات التي تعد ملاذات آمنة مثل الدولار الأميركي والين والياباني.

وبعد أن سجلت الليرة مستوى قياسيا منخفضا عند 7.24 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة اليوم، لقيت #العملة_التركية بعض الدعم بعد تصريحات وزير المالية التركي براءت ألبيرق بأن الحكومة أعدت خطة عمل اقتصادية لتهدئة مخاوف المستثمرين، بينما ذكرت الهيئة المعنية بالرقابة على البنوك أنها قيدت صفقات المبادلة.



كما ضعف الراند الجنوب أفريقي والبيزو المكسيكي مقابل الدولار الأميركي اليوم، إذ أدت أزمة الليرة إلى اضطراب عملات أسواق ناشئة أخرى.



وتضرر اليورو كثيرا يوم الجمعة بعدما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصدرين القول إن البنك المركزي الأوروبي قلق بشأن بنوك إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وانكشافها علي تركيا.



واليوم لامس اليورو 1.13655 دولار وهو أقل مستوى أمام العملة الأميركية منذ يوليو تموز 2017، وبحلول الساعة 05:02 بتوقيت غرينتش سجلت العملة الأوروبية الموحدة انخفاضا نسبته 0.3 بالمئة لتصل الى 1.13765 دولار.



كما تراجع اليورو أمام الفرنك السويسري والين وجرى تداوله عند 1.13065 فرانك بانخفاض حوالي نصف بالمئة عن نهاية الأسبوع الماضي لينزل إلى أقل مستوي في عام عند 1.12980 فرنك.



كما نزلت العملة الموحدة نحو 1% مقابل العملة اليابانية لتصل إلى 125.27 ين، مقتربة من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 125.26 ين.



ولقيت #الليرة_التركية بعد الدعم بعد أن هوت إلى مستوى متدن قياسي أمام الدولار الأميركي. وبلغ سعر العملة التركية في أحدث التداولات 6.735 ليرة للدولار بحلول الساعة 0439 بتوقيت جرينتش بانخفاض نحو 5.4 بالمئة عن اواخر الأسبوع الماضي.



ونزلت العملة التركية أكثر من 40 % مقابل الدولار العام الجاري نتيجة مخاوف من إحكام الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على الاقتصاد وتفاقم الخلاف السياسي مع الولايات المتحدة.



ونزل #البيزو نحو 1.5 بالمئة عن اليوم السابق ليبلغ حوالي 19.19 بيزو للدولار بحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش، بينما فقد الراند 4.8 بالمئة ليصل إلى 14.75 راند للدولار.



وتراجع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7271 دولار أميركي، بعدما بلغ أدنى مستوياته في 19 شهرا عند 0.72505 دولار أميركي في وقت سابق من الجلسة.



وصعد #الين حوالي 0.7 بالمئة مقابل الدولار الأميركي، وسجل في أحدث التعاملات 110.17 ين للدولار مع استمرار إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.