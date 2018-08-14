الليرة تتعافى قليلاً بعد إجراءات للمركزي التركي

عوّضت #الليرة_التركية الثلاثاء بعضا من خسائرها أمام #الدولار_الأميركي غداة إعلان #المصرف_المركزي_التركي اتخاذ "كل التدابير الضرورية" في محاولة لتهدئة الأسواق.

والثلاثاء تم تداول الليرة التركية عند 6,49 ليرات مقابل الدولار و7,41 ليرات مقابل اليورو، لتعوّض بذلك بعضا من خسائر الاثنين حين بلغت 7,24 ليرات للدولار و8,12 لليورو.

وخسرت الليرة التركية منذ الجمعة الماضية نحو 20% من قيمتها مقابل الدولار.

والاثنين، أعلن البنك المركزي التركي أنه سيتخذ "كل التدابير الضرورية" لضمان الاستقرار المالي بعد تدهور الليرة، متعهدا بتوفير "كل السيولة الضرورية للمصارف".

وراجع البنك المركزي أيضا نسب الاحتياطيات الإلزامية المفروضة على المصارف لتفادي أي مشكلة في السيولة.

وأوردت قناة "إن تي في" التلفزيونية أن وزير المالية التركي براءة البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، سيعقد الخميس مؤتمرا عبر الدائرة المغلقة مع نحو ألف مستثمر أجنبي.

وأدى تسارع النمو بدفع من التمويل الأجنبي ونسب الفوائد المنخفضة نسبيا إلى اختلال توازن الاقتصاد التركي، ومهّد الطريق أمام تدهور العملة المحلية.

وأشعلت الأزمة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة على خلفية قضايا عدة من بينها اعتقال القس الأميركي اندرو برانسون فتيل الأزمة المالية الحالية.

وفرض الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب عقوبات استهدفت #الصادرات_التركية من الصلب والألمنيوم ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية على خلفية رفض أنقرة الإفراج عن القس الأميركي الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية لاتهامه بالتجسس وبارتكاب أعمال مرتبطة بالإرهاب.