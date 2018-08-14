تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب في شركة لجام للرياضة

أعلنت شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار " #سامبا_كابيتال" المستشار المالي ومدير اكتتاب شركة لجام للرياضة #لجام ، تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد مكتتب.

وقالت #سامبا_المالية إنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص 34% تقريباً لفئات المكتتبين المستحقة لسهم واحد أو أكثر بحسب نسب التخصيص.

وتمت عملية التخصيص في اكتتاب شريحة الأفراد بأسهم شركة #لجام_للرياضة بنسبة تغطية 245% من إجمالي الأسهم المطروحة والمخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد والبالغة 1.5 مليون سهم، تمثل 10% من مجموع الأسهم الكلية المطروحة للاكتتاب والبالغة 15.7 مليون سهم.

يذكر أنه تم تخصيص 14.1 مليون سهم من إجمالي الأسهم المطروحة، وتمثل نسبة 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للمؤسسات المكتتبة.

وأفادت سامبا كابيتال أن عدد المكتتبين الأفراد قد بلغ مع نهاية عملية الاكتتاب 40.413 مكتتباً، ضخوا 200,6 مليون ريال، ما يعكس حجم الإقبال المميز الذي حظي به اكتتاب الشركة، فيما سيتم الانتهاء من رد الفائض وإيداع مستحقات المكتتبين في حساباتهم المصرفية المقيّدة لدى فروع الجهات المستلمة لطلبات الاكتتاب بنهاية اليوم الثلاثاء.