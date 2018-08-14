نيكاي يرتفع من أدنى مستوى في 5 أسابيع

ارتفع المؤشر #نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية من أدنى مستوى في خمسة أسابيع، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي استفادت منه الشركات المصدرة من توقف موجة ارتفاع الين الذي يعتبر ملاذا آمنا بعد تعافٍ جزئي لليرة التركية.

ويخفض ارتفاع الين أرباح الشركات اليابانية العاملة في قطاع الصناعات التحويلية المُحققة في الخارج حين يعاد تحويلها إلى داخل البلاد، وسمح توقف ارتفاع العملة للأسهم التي تكبدت خسائر في الآونة الأخيرة مثل شركات صناعة الآلات الكهربائية بالصعود بفضل تغطية مراكز مدينة، كما صعدت الأسهم ذات الثقل مثل سوفت بنك وفاست ريتيلينج.

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 1.2 %، ليغلق عند 22122.46 نقطة بعدما انخفض في اليوم السابق إلى 21851.32 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ 11 يوليو.

وارتفع الدولار 0.1 % إلى 110.79 ين بالمقارنة مع أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر البالغ 110.10 ين الذي لامسه أمس الاثنين.

وارتفعت #أسهم_طوكيو إلكترون 1.8%، وتي.دي.كيه 2.4%، وأدفانتست كورب 2.4%.

وصعدت أسهم #سوفت_بنك 3.1%، وفاست ريتيلينج 2.4%، لتضيف 76 نقطة إلى المؤشر نيكاي.

وزاد المؤشر #توبكس الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1697.35 نقطة.