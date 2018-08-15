أسهم أوروبا ترتفع متجاهلة خسائر الأسواق الناشئة

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، متجاهلة خسائر باهظة تكبدتها الأسواق الناشئة الليلة الماضية، في وقت يبدو فيه أن أزمة #الليرة_التركية انحسرت على الأقل مؤقتاً، مع تعافيها من مستويات قياسية متدنية.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، مع صعود معظم البورصات الرئيسية.

وأثار عدد من إعلانات أرباح الشركات تحركات حادة للأسهم، مثل فيستاس الدنماركية لصناعة توربينات الرياح التي قفزت أسهمها 8.8%، بعد أن حققت أرباحاً تشغيلية تفوق التوقعات في الربع الثاني من العام.

وأيضاً في الدنمارك، تراجعت أسهم ويليام ديمانت للأنظمة الصوتية 8%، بعد أن نشرت تحديثاً قال محللون لدى بيرنشتاين إنه رفع تقديراتها "ربما أقل من متوسط التوقعات المأمولة".

وتراجعت أسهم أتلانتيا، التي تمتلك أوتوستوراد بير ليطاليا 5.4%، بعد أن دعا وزير النقل الإيطالي الإدارة العليا للاستقالة في الشركة التي تتولى تشغيل الجسر الذي انهار في مدينة جنوة الساحلية.