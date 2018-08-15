الليرة التركية تتعافى 6% بعد اجراءات مصرفية جديدة

صعدت #الليرة_التركية 6%، إلى أقل من 6 ليرات مقابل الدولار اليوم الأربعاء مدعومة بخطوة اتخذتها الهيئة المعنية برقابة القطاع المصرفي بخصوص صفقات المبادلة وتوقعات بتحسن العلاقات بين #الاتحاد_الأوروبي وتركيا بعدما أطلقت أنقرة سراح جنديين يونانيين محتجزين منذ مارس.



وفقدت الليرة نحو 40 %، من قيمتها منذ بداية العام الحالي وهوت إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.24 ليرة للدولار يوم الاثنين بفعل مخاوف من دعوات الرئيس رجب طيب #أردوغان إلى خفض تكاليف الاقتراض وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي حليف رئيسي في حلف شمال الأطلسي.

موضوع يهمك هبوط الليرة التركية يختزل المشهد الذي تمر به #تركيا واقتصادها حاليا، من صعود متواصل استغرق سنوات، إلى هبوط مستمر وعمليات... قصة هبوط الليرة التركية و10 سنوات من التراجعات القياسية أسواق المال



وفي الساعة 12 بتوقيت غرينتش، سجلت العملة التركية 6.16 ليرة للدولار.