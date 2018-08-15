بلومبرغ: 16 مليار دولار ديون تركية تستحق خلال أشهر

كشفت بيانات لوكالة "بلومبرغ" أن الحكومة التركية وشركات ومؤسسات مالية كبرى، لديها سندات وصكوك مقومة بالعملات الأجنبية تصل قيمتها إلى 16 مليار دولار على الأقل، وتستحق بنهاية العام الحالي وخلال العام المقبل، منها صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار أصدرتها الحكومة التركية تستحق في أكتوبر القادم، وسندات مقومة بالدولار واليورو بقيمة 4.4 مليار دولار تستحق بين مارس ونوفمبر القادم.

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هذه السندات التقليدية والصكوك بالمجمل، بلغت قيمتها 100مليون دولار عند الإصدار، وقد تتعرّض الشركات المصدرة لهذه الصكوك والسندات إلى أزمة ديون، بفعل أزمة العملة التركية الراهنة، لاسيما الشركات التي لديها حجم قروض عال، وتلك التي تتأثر بتقلبات سوق الصرف.

لكن من جهة أخرى، يقول المحللون لدى Exotix Partners إن حجم الدين العام المنخفض عند 28% من الناتج المحلي، يشكل دعماً وأملاً في ظل هذه الأزمة، خصوصاً وأن #تركيا لديها احتياطيات بقيمة 98 مليار دولار.