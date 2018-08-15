موجة جني أرباح تبدد مكاسب الأسهم اليابانية

انخفض المؤشر #نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، بسبب موجة بيع لجني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققها في الجلسة السابقة، لكن الانخفاضات كانت محدودة مع تحسن معنويات المستثمرين في ظل انخفاض الين مقابل الدولار.

وتراجعت أسهم قطاع الألعاب بفعل مخاوف من تأخير إطلاق ألعاب جديدة في الصين، مع تعليق بكين للموافقات على التراخيص.

وانخفضت أسهم نينتندو 3%، وكانت ثاني أكثر الأسهم تداولاً من حيث القيمة، فيما انخفضت أسهم سكوير إنكس وكابكوم، اللتين تطوران لعبة (مونستر هانتر: وورلد) 2.6% و2.7% على الترتيب.

وأغلق مؤشر نيكاي القياسي متراجعاً 0.7% إلى 22204.22 نقطة، بعد أن زاد أمس الثلاثاء بنسبة 2.3%، في أكبر مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية منذ مارس.

وسجلت الأسهم اليابانية أداء متقلباً في بداية الأسبوع الجاري. وتضررت الأسهم في طوكيو من مخاوف انتقال عدوى هبوط الليرة التركية وإقبال المستثمرين على الين الذي يعتبر ملاذا آمناً. ومن شأن ارتفاع الين تقليص أرباح شركات الصناعات التحويلية اليابانية المحققة في الخارج.

واليوم، أثرت عمليات بيع لجني الأرباح على الشركات التي حققت مكاسب في الآونة الأخيرة. وانخفضت أسهم مجموعة سوفت بنك وفانوك كورب ذات الثقل على المؤشر 2.6% و1.8% على الترتيب.

وتراجعت أسهم شركات التصدير بصفة عامة، إذ انخفضت أسهم تويوتا موتور 0.7% وهوندا موتور 1.5%، في حين هبطت أسهم باناسونيك 1.1%.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8% لينهي اليوم عند 1698.03 نقطة.