"كامكو": هيئة الأسواق توافق على شراء 69.5% من غلوبال

أعلنت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) عن حصولها على موافقة هيئة أسواق المال بشأن شراء حصة الأغلبية في شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل).

وقالت "كامكو" في لها بيان على موقع البورصة إن "الهيئة" وافقت لها على شراء نحو 396.43 مليون سهم من الأسهم المصدرة برأسمال "غلوبل"، مضيفة أن الأسهم التي تمت الموافقة على شرائها تمثل نحو 69.5% من رأسمال "غلوبل".

وكانت "كامكو" أعلنت مطلع يونيو الماضي، عن تعيين شركة "الفاريز آند مارسال" ـ الشرق الأوسط، كمستشار استراتيجي لإتمام صفقة #الاستحواذ على حصة الأغلبية في "غلوبل".

وأعلنت #كامكو في أوائل مايو الماضي، عن توقيعها عقدا ابتدائيا لشراء نحو 396.43 مليون سهم من الأسهم المصدرة من رأسمال "غلوبل"، بما يعادل 69.5% من رأس المال.