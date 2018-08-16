الليرة التركية ترتفع 3% قبل مؤتمر لوزير المالية

ارتفعت الليرة التركية 3%، اليوم الخميس، قبيل عرض توضيحي لوزير المالية التركي براءت ألبيرق للمستثمرين، متجاهلة تعليقات أميركية تستبعد إلغاء رسوم واردات الصلب من #تركيا حتى إذا أطلقت أنقرة سراح قس أميركي.



وتلقت #الليرة_التركية بعض الدعم من إعلان #قطر أمس الأربعاء تعهدها باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، وسيتطلع ألبيرق إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر يعقده بالهاتف بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.



وصعدت الليرة، التي انخفضت 34%، مقابل الدولار هذا العام، إلى 5.7500 للدولار بحلول الساعة 07:22 بالمقارنة مع مستوى إغلاق عند 5.95.



وارتفعت الليرة بقوة من المستوى القياسي المنخفض 7.24 الذي سجلته هذا الأسبوع، مستفيدة من تحركات للبنك المركزي لدعم العملة التي تضررت بفعل المخاوف من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية ونزاع مرير مع واشنطن.



وقال جيه.بي مورغان إن إجراءات السلطات التركية أظهرت التزامها بتحقيق استقرار العملة عبر أدوات فنية مثل تقييد مبادلات الصرف الأجنبي وإلغاء عطاءات إعادة الشراء التي كان يطرحها البنك المركزي.