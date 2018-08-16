قلق يضرب سوق العملات الرقمية و9 مليارات خسائر في ساعات

بعد قفزة كبيرة خلال تعاملات يوم الثلاثاء، عادت العملات الرقمية لتسجل خسائر قياسية خلال الساعات الماضية، بلغت نحو 9 مليارات دولار.

وخيمت حالة من الإحباط على مستثمري #العملات_الرقمية منذ نهاية الأسبوع الماضي مع تأجيل إدراج صندوق استثمار متداول للبيتكوين ما دفع السوق الرقمي لخسائر حادة.

ويوم الثلاثاء الماضي، قفزت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 11.74% رابحة نحو 22.3 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 189.8 مليار دولار إلى مستوى 212.1 مليار دولار في تعاملات أمس الأربعاء.

لكنها عادت لتسجل خسائر إجمالية بنحو 9 مليارات دولار خلال الساعات القليلة الماضية بعدما هوت بنسبة 4.23 % خاسرة نحو 9 مليارات دولار، بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 212.1 مليار دولار في تعاملات مساء أمس الأربعاء إلى نحو 203.1 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الخميس.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"، هوت عملة " #بيتكوين" بنسبة 3.67% بعدما تراجعت إلى مستوى 6320 دولار، مقابل نحو 6561 دولار خاسرة نحو 241 دولار.

وتراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 5.33% إلى 284 دولارا، مقابل نحو 300 دولار خاسرة نحو 16 دولارا.

وانخفضت عملة "#ريبل" إلى مستوى 0.28 دولار، مقابل نحو 0.29 دولار خاسرة نحو 0.01 دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 3.44%.

وحققت عملة "أي.أو.إس" خسائر بلغت بنسبتها 3.1% خاسرة نحو 0.19 دولار بعدما هوت من مستوى 4.85 دولار في تعاملات مساء الأربعاء إلى مستوى 4.66 دولار في تعاملات صباح اليوم الخميس.

وخسرت عملة "بيتكوين كاش" بنسبة 4.11% بعدما تراجعت إلى مستوى 512 دولارا، مقابل نحو 534 دولارا فاقدة نحو 22 دولارا.