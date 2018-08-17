أسبوع صعب ببورصة مصر والأسهم تخسر 27.7 مليار جنيه

بعد جلسات دامية، سجلت البورصة المصرية خسائر صعبة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وعززت المبيعات العربية والأجنبية من الخسائر الأسبوعية للأسهم لتسجل نحو 27.7 مليار جنيه.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، خسرت الأسهم المدرجة نحو 27.7 مليار جنيه تعادل ما يقرب من 3.12% بعدما هوى رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من مستوى 885.7 مليار جنيه بنهاية جلسات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 858 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" خلال جلسات الأسبوع الجاري بنسبة 3.95% فاقداً نحو 692 نقطة بعدما هوى من مستوى 15924 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 15295 نقطة بنهاية تعاملات أمس الخميس.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.80% فاقداً نحو 14 نقطة بعدما نزل من مستوى 754 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 740 نقطة بنهاية تعاملات أمس الخميس.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 2.76% خاسراً نحو 54 نقطة بعدما هبط من مستوى 1953 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 1899 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد تعاملات جلسة أمس الخميس، تراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.40%. وتراجع المؤشر السبعيني بنسبة 0.02%. كما تراجع المؤشر المئوي بنسبة 0.28%.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 0.52% ليسجل مستوى 84.43 جنيه، بقيمة تداول بلغت نحو 61.7 مليون جنيه.

وبلغ حجم التداول نحو 177 مليون سهم، بقيمة 473.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.6 ألف عملية. وتم التداول على نحو 174 سهماً ارتفع 53 سهماً وتراجع 65 آخرون، فيما استقر نحو 56 سهماً.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي بلغ 86.8 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع بصافي 78.3 مليون جنيه و8.5 مليون جنيه على التوالي.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 82.2% من إجمالي التعاملات، فيما استحوذت تتعاملات المستثمرين الأجانب والعرب على 14% و3.8% على الترتيب.

واستحوذت تعاملات المؤسسات والصناديق على نحو 64.3% من إجمالي التعاملات بصافي شرائي 25.6 مليون جنيه باستثناء الأجنبية، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين الأفراد على 35.7% من التعاملات بصافي بيعي 25.6 مليون جنيه.