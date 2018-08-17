الذهب يتجه لأكبر هبوط أسبوعي في 15 شهرا

حقق الذهب مكاسب محدودة في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في 19 شهراً في الجلسة السابقة، لكن المعدن الأصفر ظل على مسار أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف عام 2017.



وارتفع #الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1175.22 دولار للأونصة، بينما انخفض المعدن الأصفر 0.2% في العقود الأميركية الآجلة إلى 1181.30 دولار للأونصة.



وعلى أساس أسبوعي، خسر الذهب 2.9% في ما قد يكون سادس تراجع أسبوعي على التوالي. وسجل #المعدن أدنى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2017 عند 1159.96 دولار للأونصة يوم الخميس.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 14.64 دولار للأونصة، لكنها اتجهت إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أوائل فبراير شباط.



وارتفع البلاتين 0.4% إلى 780 دولارا للأونصة، لكنه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015.



وزاد البلاديوم 0.1% إلى 890.50 دولار للأونصة، لكنه ما زال على مسار تسجيل هبوط على أساس أسبوعي.