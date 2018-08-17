السعودية ترفع حيازتها لسندات الخزانة الأميركية

ارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية إلى 164.9 مليار دولار في يونيو 2018، بمقدار 2.8 مليار دولار مقارنة بشهر مايو (أيار) الماضي.

وسجلت حيازة #السعودية من سندات #الخزانة_الأميركية أعلى مستوى لها منذ يوليو 2015 وذلك حسب البيانات المتوفرة، ليرتفع ترتيب السعودية إلى المركز الـ10 ضمن كبار حاملي السندات الأميركية، بحسب مانقلتة صحيفة "الشرق الأوسط".

وفي ما يخص الإمارات، فقد خفضت حيازتها من السندات الأميركية بنحو 400 مليون دولار، لتصل إلى 59.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2018، كما خفضت الكويت حيازتها إلى 42.9 مليار دولار، بانخفاض قدره مليار دولار.

وعالميا، أظهرت بيانات من وزارة الخزانة أن الصين واليابان خفضتا حيازاتهما من أدوات الدين الحكومي الأميركي في يونيو مع قيام الأجانب ببيع أذون وسندات الخزانة بأعلى قيمة في شهر واحد منذ أواخر 2016.

وباع المستثمرون الأجانب أذونا وسندات خزانة أميركية بقيمة 48.57 مليار دولار في يونيو، مقارنة مع مشتريات بلغت 26.7 مليار دولار في مايو.

وتراجعت حيازات الصين من #أدوات_الدين الحكومي الأميركي إلى 1.179 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ فبراير الماضي، وانخفاضا من 1.183 تريليون دولار في مايو.

وانخفضت حيازات اليابان إلى 1.030 تريليون دولار في يونيو، وهو أقل مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011، وانخفاضا من 1.049 تريليون دولار في مايو.

وتعتبر الصين واليابان أكبر حائزين لأدوات الدين الحكومي الأميركي.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات الخزانة أن المستثمرين الأجانب باعوا ما قيمته 27.03 مليار دولار من الأسهم الأميركية في يونيو، في أعقاب مبيعات بلغت 26.58 مليار دولار في مايو. لكنهم واصلوا شراء سندات الشركات لخامس شهر على التوالي، مضيفين 10.24 مليار دولار في يونيو. وفي المجمل، اشترى المستثمرون الأجانب أصولا أميركية بقيمة 114.47 مليار دولار في يونيو، بعد مشتريات بلغت 69.16 مليار دولار في مايو.