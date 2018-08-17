نمو الفائدة بين المصارف السعودية لأعلى مستوى بـ10 أعوام

ارتفع متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية "السايبور" على الودائع بالريال لمتوسط ثلاثة أشهر إلى 2.5% بنهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 2.42% خلال شهر مايو السابق له.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، استند التحليل إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية خلال شهر يونيو 2018 يعد الأعلى خلال عشر سنوات تقريبا، أي منذ شهر ديسمبر 2008 البالغ حينها 3.14%.

ويُعد ارتفاع الفائدة بين المصارف في يونيو هو الارتفاع للشهر الثامن على التوالي، الذي بدأ منذ شهر نوفمبر 2017، مسجلا 1.81 في المئة.

يأتي ارتفاع #أسعار_الفائدة في السعودية نتيجة رفع البنك #الفيدرالي_الأميركي الفائدة عدة مرات أخيرا، وذلك بسبب ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي منذ أكثر من 30 عاما.

ومطلع أغسطس الجاري، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "الفيدرالي الأميركي"، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية دون تغيير، ضمن حدود 1.75 - 2 في المئة.

وثبت "الفيدرالي الأميركي" الفائدة نحو ثلاث مرات خلال العام الجاري، فيما رفعها مرتين، الأولى في مارس الماضي، والثانية في يونيو 2018.

ورفع "الفيدرالي الأميركي" الفائدة ثلاث مرات خلال 2017، مع توقعات برفعها ثلاث أو أربع مرات في 2018.

وفي 15 آذار (مارس) الماضي، رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، حيث ارتفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" من 200 نقطة أساس "2%" إلى 225 نقطة أساس "2.25%"، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" من 150 نقطة أساس "1.5%" إلى 175 نقطة أساس "1.75%".

وسعر اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، هو سعر الإقراض من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للمصارف السعودية، بينما سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، هو سعر الفائدة التي تحصل عليها المصارف عند إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد.

وخلال الـ 11 عاما الماضية من 2007 حتى نهاية 2017، سجل متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية أعلى مستوياته عام 2007 عند 4.9051%، و3.2846% عام 2008.

واستقر دون الـ 1% من عام 2009 حتى نهاية 2015، بينما تجاوز 2% "2.0662%" في عام 2016، قبل أن يتراجع دون 2%، عند 1.8117% العام الماضي 2017.

ورفعت "مؤسسة النقد" معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس العام الماضي ثلاث مرات، تزامنا مع رفع البنك الفيدرالي الأميركي نتيجة لربط الريال بالدولار منذ أكثر من 30 عاما.

كما رفعت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس، من 0.75 % إلى 1 % خلال شهر آذار (مارس) 2017، ثم إلى 1.25% خلال شهر حزيران (يونيو)، ثم إلى 1.5% في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.