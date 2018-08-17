اليورو يرتفع مع ترقب مباحثات تجارية بين أميركا والصين

ارتفع اليورو لليوم الثاني على التوالي اليوم الجمعة وسط آمال بأن تقود المباحثات التي ستجري الأسبوع المقبل بين الولايات المتحدة والصين إلى انحسار التوترات التجارية بين البلدين، وهو ما أدى إلى انخفاض الدولار.



وواصلت الليرة التركية تعافيها، وهو ما ساعد عملات بعض الأسواق الناشئة على الرغم من تراجع اليوان الصيني قليلا بعد ارتفاع كبير يوم الخميس في مؤشر على توتر المستثمرين بشأن التقلبات في الأسواق النامية.



وكان اليورو تعرض لضغوط في الأسابيع الأخيرة بفعل مخاوف بشأن انكشاف بنوك منطقة اليورو على تركيا بعد هبوط الليرة هذا الشهر.



واستفاد الدولار مع اتجاه المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة.



وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1385 دولار بينما هبط مؤشر العملة الأميركية الذي يقيس أداءها مقابل سلة عملات كبرى 0.1% إلى 96.513 .



وارتفع الين الياباني 0.1% إلى 110.74 ين، كما ارتفع الجنيه الإسترليني مستفيداً من تراجع الدولار.



واتفقت الصين والولايات المتحدة يوم الخميس على إجراء جولة جديدة من المباحثات التجارية في 21-22 أغسطس آب، وهو ما دعم اليوان.



وبعد التعافي يوم الخميس، تراجع اليوان في تعاملات الأسواق الخارجية 0.2% إلى 6.8727 يوان للدولار.



وهوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي عند 7.24 ليرة للدولار يوم الاثنين قبل أن ترتفع على مدى ثلاثة أيام بدعم من عوامل كان من بينها إجراءات نفذها البنك المركزي التركي لدعم العملة المحلية وتعهد قطر باستثمار 15 مليار دولار في تركيا.



وارتفع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7265 دولار أميركي.