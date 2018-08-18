الإسترليني يتكبد أطول خسارة أمام الدولار بـ 4 سنوات

ارتفع #الجنيه_الاسترليني قليلا مقابل #الدولار_الأميركي مع تراجع #العملة_الخضراء أمام سلة من العملات الرئيسية، فيما رأى بعض المتعاملين فرصة للشراء بعد بيانات هذا الأسبوع أشارت إلى أن اقتصاد #المملكة_المتحدة ما زال يحتفظ ببعض الزخم.

ويتوخى معظم الخبراء الاقتصاديين الحذر بشأن أي قوة مستدامة للاسترليني مع استمرار المخاوف بشأن ما إذا كانت #بريطانيا يمكنها التوصل لاتفاقية تجارية في الأشهر المقبلة لتفادي خروج مفاجئ وغير منظم من الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت #العملة_البريطانية 0.22 بالمئة إلى 1.2745 دولار في أواخر جلسة التداول لكنها سجلت سادس أسبوع على التوالي من الخسائر وهي أسوأ سلسلة منذ 2014.

وفي جلسة الأربعاء، سجل الإسترليني أيضا أطول سلسلة خسائر يومية مقابل #العملة_الأميركية منذ ذروة #الأزمة_المالية_العالمية في 2008 عندما هبط إلى 1.2662 دولار وهو أدنى مستوى له في حوالي 14 شهرا.