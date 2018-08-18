العملات الرقمية تخسر 83 مليار دولار بـ 3 أسابيع

رغم ارتفاع معظم #العملات_الرقمية خلال تعاملات أمس خاصة #بيتكوين الأكثر شهرة، إلا أن القيمة السوقية للعملات المشفرة سجلت خسائر بلغت نحو 83.19 مليار دولار خلال 21 يوما، إذ وصلت أمس إلى نحو 214 مليار دولار، في حين كانت 297.19 مليار في 28 تموز (يوليو) الماضي، الأمر الذي يهدد مستقبل العملات الرقمية الذي وصفه كثيرون بالمجهول.

وبحسب صحيفة الاقتصادية تبدو توقعات الخبراء والمحللين بعيدة كل البعد عن المستويات العالية التي أعلنوا عنها، ما دفع بعضهم إلى وصف التداولات في العملات الرقمية بـ"ساحات المعارك".

وخسرت #العملة_الرقمية الأشهر "بيتكوين" نحو 28.93 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الفترة نفسها، حيث بلغت أمس 111.78 مليار دولار، مقارنة بـ 140.71 مليار دولار في 28 تموز (يوليو) الماضي.

وتأتي #إثيريم في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بقيمة إجمالية 30.41 مليار دولار، فاقدة نحو 16.77 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث كانت 47.18 مليار دولار في 28 من الشهر الماضي.

ووصلت القيمة السوقية لعملة #ريبيل أمس إلى نحو 12.47 مليار دولار، فاقدة 5.33 مليار دولار خلال الـ21 يوم الماضية، حيث كانت 17.80 مليار في 28 تموز (يوليو) الماضي، لتحتل المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.

كما بلغت القيمة السوقية لعملة #بيتكوين_كاش أمس، نحو 9.37 مليار دولار، فاقدة 4.78 مليار دولار خلال الفترة نفسها، حيث كانت 14.15 مليار دولار في 28 تموز (يوليو) الماضي لتحتل المرتبة الرابعة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.

ووصلت القيمة السوقية لعملة #إيوس أمس إلى نحو 4.42 مليار دولار، فاقدة مليار دولار، خلال الثلاثة أسابيع الماضية، حيث كانت 7.47 مليار دولار، في 28 من الشهر الماضي، لتحتل المرتبة الخامسة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.

وخسرت #العملات_الرقمية نحو 14.47 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع، حيث كانت 228.47 مليار دولار يوم الجمعة من الأسبوع الماضي.

وفي تداولات أمس، ارتفعت بيتكوين نحو 2.6 في المائة، لتبلغ 6478 دولارا، بحلول الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي أمس، مقارنة بـ 6294 دولارا أمس الأول، بتداولات بلغت قيمتها 4.76 مليار دولار.