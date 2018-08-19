بعد تخفيض تصنيف تركيا.. أين تتجه الليرة؟

توقع وائل حماد مسؤول تطوير الأعمال في ICM Capital استمرار الضغوط البيعية على #الليرة_التركية، مع تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا الذي سيدفع إلى موجة أخرى من الهبوط في سعر صرف الليرة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن اقتراب رفع الفائدة الأميركية مجدداً في ديسمبر المقبل، سيؤدي إلى تفضيل عملات أخرى على الليرة خاصة مع فقدانها 40% من قيمتها منذ بداية العام، كاسرة حاجز 7 ليرات مقابل الدولار.

ولفت إلى أن تراجع الليرة ليس وليد الخلافات مع واشنطن، بل بدأ منذ بداية السنة حيث شهدت العملة التركية تقلبات كبيرة في 2018، في ظل تباطؤ النمو الذي كان مدعوماً بزيادة الدين، خاصة أن نصف الديون التركية مقوم بالدلار وقوة الأخير تؤثر بشكل كبير على العملة التركية، خاصة في ظل إحجام المركزي التركي على رفع الفائدة وارتفاع الفارق مقارنة مع الفائدة على #الدولار.

وأشار إلى أن #الاقتصاد_التركي يعاني ما تعانيه اقتصادات ناشئة أخرى في الفترة الأخيرة، لكن انكشاف بنوك أوروبية ومؤسسات مالية كبرى على الاقتصاد التركي تسبب في حالة من الهلع عمقت تراجعات العملة.

وكانت وكالة #ستاندرد_أند_بورز خفضت تصنيفها للدين السيادي لتركيا إلى +B من -BB، وأبقت على نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن ضعف #الليرة له انعكاسات سلبية على المالية العامة لتركيا، ويستنزف الميزانيات العمومية للشركات ويضع ضغوطاً على البنوك المحلية.

وأضافت "ستاندرد أند بورز" أنها تتوقع انكماش اقتصاد تركيا في 2019، مضيفة أن نظرة مستقبلية مستقرة تعكس مخاطر متوازنة على التصنيفات الائتمانية لتركيا على مدار الاثني عشر شهراً القادمة.

وتوقعت أيضاً أن يصل #التضخم إلى ذروة عند 22% على مدار الأشهر الأربعة القادمة، وقالت إن ضعف الليرة سيضع ضغوطاً على قطاع الشركات المدينة، وإنه زاد بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك التركية.

وتابعت في بيان: "على الرغم من ارتفاع المخاطر الاقتصادية فإننا نعتقد أن سياسات الرد من السلطات النقدية والمالية في تركيا محدودة حتى الآن".

يأتي ذلك فيما خفضت وكالة #موديز تصنيفها الائتماني لتركيا إلىBA3 من BA2 وغيرت النظرة المستقبلية إلى سلبية.

وقالت الوكالة إن حاجات تركيا لتمويل خارجي تبقى كبيرة، وهناك خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع.

وأشارت "موديز" إلى أن تركيا أدارت بنجاح صدمات اقتصادية ومالية خطيرة سابقة، مشيرة إلى أن تشديد الأوضاع المالية في تركيا وضعف سعر الصرف من المرجح أن يغذيا زيادة في التضخم وأن يقوضا النمو.

وأنهت #العملة_التركية جلسة تداول يوم الجمعة منخفضة 3.61% عند 6.0250 ليرة مقابل الدولار الأميركي، ويتم تداولها اليوم عند نفس المستويات، بعد أن كانت تلقت بعض الدعم من إجراءات حكومية.

وبلغت الليرة مستوى قياسياً منخفضا بفعل مخاوف بشأن نفوذ الرئيس التركي #رجب_طيب_أردوغان على السياسة النقدية والخلاف المستمر مع الولايات المتحدة.

وأبلغ وزير المالية براءت ألبيرق المستثمرين، الخميس، بأن تركيا ستخرج أقوى من الأزمة التي وصفتها أنقرة بأنها "حرب اقتصادية". وقالت الوزارة في بيان أيضاً إنها ستتخذ تدابير إضافية لتجنب أي عقبات قد تواجهها الشركات في الاقتراض.