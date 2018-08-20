تصيد صفقات يعيد البريق للمعدن الأصفر

ارتفع #الذهب اليوم الاثنين، في وقت استعاد فيه المعدن الأصفر جاذبيته بعد أن انخفضت الأسعار لأدنى مستوى في 19 شهراً الأسبوع الماضي، بينما يضغط ارتفاع #الدولار على السوق قبيل محادثات تجارية مزمعة بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض الذهب 2.2% الأسبوع الماضي متراجعاً للأسبوع السادس على التوالي، ومسجلا أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر.

وبحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1186.33 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ يناير 2017 عند 1159.96 دولار يوم الخميس.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7% إلى 1191.60 دولار للأوقية.

وفي الآونة الأخيرة، فقد الذهب بريقه كملاذ آمن في ظل أزمة #الليرة_التركية والنزاعات التجارية، وآثر المستثمرون الدولار الأميركي.

وانخفض المعدن الأصفر بما يزيد عن 13% من أعلى مستوى له في أبريل، بفعل زيادة أسعار الفائدة الأميركية وصعود الدولار. لكن تقدم الدولار تباطأ قبيل محادثات تجارية أقل مستوى بين مسؤولين صينين وأميركيين في واشنطن.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات 0.2% اليوم الاثنين، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ يونيو 2017 الأسبوع الماضي، وسجل أكبر خسائره في نحو شهر يوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 14.77 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 1% إلى 789.30 دولار للأوقية، فيما ظل البلاديوم مستقراً عند 910.25 دولار للأوقية.