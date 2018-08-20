حذر المستثمرين من محادثات أميركية صينية يهبط باليورو

انخفض #اليورو، اليوم الاثنين، في الوقت الذي صعد فيه الدولار قبل محادثات تجارية مزمعة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع يأمل المستثمرون بأن تخفف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.



ومن المقرر أن تُعقد المحادثات المتوقعة بين مسؤولين صينين وأميركيين في واشنطن في الأيام القليلة القادمة وفقا لتقارير إعلامية.

ويقول محللون إن مسؤولين أقل مستوى هم من سيحضرون الاجتماع، لكن الآمال مرتفعة بأن تتمخض المحادثات عن انفراجة في النزاع التجاري المستمر منذ أشهر.



وتلقى #الدولار الدعم من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بالإضافة إلى انخفاض الليرة التركية، وهو ما أدى إلى انخفاض عملات الأسواق الناشئة.



وتراجع اليورو 0.2 % إلى 1.1421 دولار، لكنه يظل فوق أدنى مستوى في عام 2018 والذي بلغه الأسبوع الماضي عند 1.1301 دولار.

وتراجع اليورو لأدنى مستوى في 13 شهرا مطلع الأسبوع الماضي في ظل مخاوف من أن تضر #أزمة_تركيا ببنوك أوروبية.



وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 96.248.

ويتأهب المتعاملون لنشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ( #البنك_المركزي_الأميركي ) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.



وأنهت الليرة التركية يوم الجمعة موجة تعاف استمرت ثلاثة أيام، لتتراجع ما يزيد على 5% مقابل الدولار بفعل مخاوف من أن تفرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات الاقتصادية على تركيا ما لم تسلم تركيا القس الأميركي المحتجز أندرو برانسون. واليوم انخفضت الليرة 1.5 بالمئة.



وتراجع #اليوان_الصيني في المعاملات الخارجية 0.1 بالمئة إلى 6.8408 مقابل الدولار بعد أن ارتفع نحو 0.4 بالمئة يوم الجمعة، حين ابتعد عن أدنى مستوى في 19 شهرا البالغ 6.9858 يوان للدولار الذي لامسه يوم الأربعاء.



وزاد الدولار مقابل الين 0.1 بالمئة إلى 110.63 ين للدولار بعدما تراجع 0.35 بالمئة يوم الجمعة.



وزاد الفرنك السويسري 0.2 بالمئة إلى 1.1366 فرنك لليورو في حين تراجع الجنيه الإسترليني قليلا مقابل العملة الأميركية إلى 1.2740 دولار.